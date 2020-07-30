شكرا لمتابعة خبر عن يمنية من هذه المحافظة أرادت ان تصبح ثرية فقامت بعمل فاضح ومحرم شرعا وسببت صدمة كبيرة لكل اليمنيين..شاهد ماذا فعلت ولن تصدق عيناك ( فيديو صادم ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - يمنية من هذه المحافظة أرادت ان تصبح ثرية فقامت بعمل فاضح ومحرم شرعا وسببت صدمة كبيرة لكل اليمنيين..شاهد ماذا فعلت ولن تصدق عيناك ( فيديو صادم ) 2020/07/30 الساعة 10:00 مساءً (الخليج 365 - متابعات )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر يمنية من هذه المحافظة أرادت ان تصبح ثرية فقامت بعمل فاضح ومحرم شرعا وسببت صدمة كبيرة لكل اليمنيين..شاهد ماذا فعلت ولن تصدق عيناك ( فيديو صادم ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.