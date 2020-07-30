صمم على احتمال ان يأتيه طوفان كل 10 ألف سنة.. مدير سد مأرب: ما يثار حول السد مخاوف غير مبررة

قال مدير سد مأرب المهندس أحمد العريفي "ان السد آمن جدا من الناحية الفنية والاستيعابية ولا صحة لما ينشر عبر مواقع التواصل وبعض وسائل الاعلام من مخاوف غير مبررة".



جاء ذلك خلال زيارة محافظ مأرب سلطان العرادة اليوم الخميس إلى بحيرة سد مأرب، حيث استمع إلى تفاصيل كاملة من مدير السد المهندس "العريفي" على وضع السد وامنه من الناحية الفنية ومستوى تدفق مياه السيول وقدرته الاستيعابية.



وأوضح العريفي "ان السد صمم السد قبل بنائه على احتمال ان يأتيه طوفان كل عشرة ألف سنة، وهو قادر على استيعابه".



وقال "ان السد صمم له منفذا طبيعيا تبدأ المياه بالمفيض منه الى خارجه، وبعد اشتغال هذا المنفذ، نحتاج الى 280 مليون متر مكعب من المياه زيادة استيعابية في السد لنبدأ الحديث عن الخطورة".



وأشار مدير السد "انه ما يزال حتى الان يستطيع ان يستوعب كمية هائلة من المياه تتجاوز مائة مليون متر مكعب حتى تصل الى المفيض من المنفذ الطبيعي في حدود طاقته الاستيعابية الامنة والطبيعية جدا".



وقد وجه المحافظ الجهات المختصة بتوفير كافة المتطلبات الخاصة بالصيانة حاليا وبصورة عاجلة وكلما احتاج الى ذلك وبشكل دائم واعتبار عملية الصيانة للسد من اولويات اهتمامات السلطة المحلية وفي مقدمة المشاريع الاستراتيجية.



وطمأن كافة المواطنين قائلاً "اطلعنا خلال هذه الزيارة ومن الواقع على وضع السد، حيث اكد لنا المهندس الذي رافق عمليات انشائه وتشغيله منذ لحظاته الاولى والمسئول الفني عنه، والاكثر خبرة علمية وعملية بالسد وجوانبه الهندسية والفنية، بان السد آمن جدا ولا صحة لما ينشر ويثار من مخاوف".