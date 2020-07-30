شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل 15 إصابة جديدة بكورونا جميعها في حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس كورونا المستجد، اليوم الخميس، تسجيل 15 إصابة جديدة بالفيروس جميعها في محافظة حضرموت .



كما سجلت اللجنة بحسب ما ذكرت في تغريدة على حسابها في تويتر، أنها سجلت حالتي وفاة بالفيروس في حضرموت أيضاً .

واضافت اللجنة أنها سجلت (7) حالات شفاء منها 4 حالات بمحافظة تعز، و3 حالات في حضرموت

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