أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يوليه 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الخميس الموافق 30 يوليو 2020 وهي كالتالي :

محافظ حضرموت يوجه كلمة لأبناء المحافظة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.. فيديو https://www.elyamnelaraby.com/493010/ البحسني: البدء بتنفيذ "اتفاق الرياض" يعدّ إنجازاً سياسياً عظيماً ومهماً لشعبنا https://www.elyamnelaraby.com/493018/ المشتركة تخمد مصادر نيران حوثية جنوبي الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/493037/ التحالف يقصف أهدافا للمليشيا في سحار بصعدة https://www.elyamnelaraby.com/493049/ Advertisements إب.. مقتل وإصابة 6 مواطنين في اشتباكات بالنجد الأحمر https://www.elyamnelaraby.com/493053/ هشام الجابري يكتب عن تجربته مع المنطقة العسكرية الثانية https://www.elyamnelaraby.com/493054/ مليشيا الحوثي تفرج عن زعيم البهائيين حامد حيدرة https://www.elyamnelaraby.com/493073 مليشيا الحوثي ترحل زعيم البهائيين من اليمن بعد الإفراج عنه https://www.elyamnelaraby.com/493076/ هادي يجدد تأكيده المضي بالتصدي للمشروع الحوثي الإيراني ويدعو الجميع لدعم اتفاق الرياض https://www.elyamnelaraby.com/493095/

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