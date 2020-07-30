شكرا لقرائتكم خبر عن سبق : مواطن سعودي يذبح زوجته في الشارع العام ( تفاصيل ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقدم أربعيني على قتل زوجته في مدينة جدة السعودية ليقوم الجاني بعدها مباشرة بتسليم نفسه للجهات الأمنية.

وأوضح المصدر أن الزوج يبلغ من العمر ?? عاما وقد ، وجه ? طعنات بسكين لزوجته مما أدى إلى وفاتها بعد نقلها إلى المستشفى وفقا لموقع سبق .

وذكرت المصادر أن الزوج القاتل سلَّم نفسه لأحد مراكز الشرطة بمحافظة جدة، حيث تقرر توقيفه لحين إحالته مع أوراق القضية لجهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه. وأشار المصدر إلى أن ذوو المجني عليها أنهم لم يلاحظوا أي خلافات سابقة بين الزوجين.