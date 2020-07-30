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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وخطير:مباشرة يعد توقيع اتفاقية الرياض..عبد الملك الحوثي يباغت التحالف والشرعية بقرار صاعق لا يخطر على البال..لن تصدق ماذا فعل الحوثي

قال وزير الاعلام معمر الارياني" ان ما تروج له مليشيا الحوثي المدعومة من ايران عن ضغوط دولية لمنعها من صرف نصف راتب كل نصف عام وقاحة واستخفاف بعقول اليمنيين". وأضاف وزير الإعلام في تصريح لوكالة الانباء اليمنية(سبأ)"ان مزاعم المليشيا الحوثية دعاية رخيصة هدفها تضليل الرأي العام والتغطية على نهبها المتواصل لمرتبات الموظفين والايرادات العامة وعرقلتها جهود الحكومة والامم المتحدة لصرف الراتب بانتظام". =========================================================== جديد المحيط بر س قد يهمك ايضاً: عاجل وفي غاية الخطورة: الشيخ سلطان البركاني يثير جنون الرئيس هادي ويبعث برسالة عاجلة لـــ"بن سلمان" اربكت هادي والجنرال الاحمر ( نص الرسالة ) عاجل:العدو اللدود للامارات يباغت الجميع ويكشف الخطأ القاتل الذي ارتكبه الرئيس هادي وأوقعه في فخ كبير..لن تصدق ماهو الخطأ القاتل الذي ارتكبه هادي شاب عربي تم فصل رأسه عن جسده..وعند التحقيق كانت المفاجئة المرعبة التي صدمت كل ضباط الشرطة ولم تخطر على بال احد منهم..شاهد( صورة مؤثرة ) عاجل وخطير:مباشرة يعد توقيع اتفاقية الرياض..عبد الملك الحوثي يباغت التحالف والشرعية بقرار صاعق لا يخطر على البال..لن تصدق ماذا فعل الحوثي 4 مراهقين من المملكة يغتصبون فتاة صغيرة تحمل جنسية دولة عظمى..ووالدة الطفلة المغتصبة تفجر مفاجأة مدوية صدمت الجميع عاجل: توكل كرمان تتجاوز كل الحدود وتسيء للرئيس هادي اسائة بالغة وتفسد فرحته بتوقيع اتفاق الرياض..وتكشف سر خطير هز كل أركان الشرعية ( صورة ) Advertisements عاجل:الرئيس يباغت الجميع ويصدر قبل قليل قرار جمهوري بتعيين شخصية حوثية كبيرة في هذا المنص الرفيع..ورد فعل غاضب واستنكار على هذا القرار ( صورة ) كفيل سعودي يشعل مواقع التواصل الاجتماعي ويثير جنون هذه الدولة العربية بعد ان قام باعدام 2 من ابنائها بطريقة وحشية..والسبب صادم ولا يخطر على البال السعودية تباغت الانتقالي بهذا الموقف الصارم بشأن مدير امن عدن شلال شايع بعد اعلان الرئيس هادي اقالته من منصبه واعلان مدير جديد لمحافظة عدن عاجل وخطير:3 مغتربين يمنيين يسرقون 200 الف ريال سعودي بحيلة ماكرة لا تخطر حتى على بال ابليس..شاهد كيف عاقبتهم السلطات السعودية بعد القبض عليهم السلطات السعودية ترعب كل الكفلاء السعوديين وتنهي سطوتهم وتعلن رسميا عن غرامة مليون ريال والسجن 15 سنة اذا قام بهذا العمل ضد المقيم المكفول لديه ‏واشار الوزير الارياني الى ان المليشيا الحوثية دأبت منذ تمردها وانقلابها على الدولة على نهب مرتبات الموظفين في القطاع الحكومي والايرادات العامة للدولة في مناطق سيطرتها ومغالطة الرأي العام بإلقاء اللائمة في توقف المرتبات على الحكومة والامم المتحدة والمجتمع الدولي، ثم تحاول تصوير صرفها نصف راتب كل ستة أشهر انجاز. ‏ونوه الارياني الى ان مليشيا الحوثي إجهضت ترتيبات الحكومة برعاية اممية لصرف مرتبات الموظفين وفق كشوفات 2014 "بانتظام" بعد نهبها ٤٠ مليار ريال تم جمعها في الحساب الخاص بالمرتبات بفرع البنك المركزي بمدينة الحديدة من عائدات رسوم استيراد المشتقات النفطية في ميناء الحديدة، دون التنسيق او اخطار المبعوث الدولي. و‏قال الارياني "تحاول مليشيا الحوثي الاستمرار في نهب المليارات بذريعة صرف نصف راتب كل ٦ اشهر للموظفين في مناطق سيطرتها، فيما بالإمكان صرف راتب كامل بشكل منتظم لكافة موظفي الدولة وفق كشوفات 2014 لو اعادة الأموال المنهوبة من الحساب الخاص بالمرتبات والتزمت بتوريد إيرادات ميناء الحديدة". ‏وأكد الارياني حرص الحكومة على صرف رواتب كافة موظفي الدولة بشكل منتظم ووقف عمليات النهب والاستقطاع غير القانوني باسم الضرائب والزكاة والخمس، والاستغلال والتوظيف السياسي لهذا الملف الإنساني، فيما تواصل المليشيا الحوثية نهب اقوات المواطنين والعزف على أوجاعهم والمتاجرة بمعاناتهم.

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