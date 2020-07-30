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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي ترحل زعيم البهائيين من اليمن بعد الإفراج عنه والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يوليه 2020
الخليج 365 ـ صنعاء
قال مصادر خاصة إن مليشيا نقلت زعيم البهائيين إلى المطار لترحيله من اليمن بعد الإفراج عنه.
وأفرجت المليشيا، اليوم الخميس، 30/تموز/2020، عن زعيم البهائيين حامد بن حيدرة المعتقل منذ ديسمبر 2013.
وقالت مصادر إعلامية أنه تم الإفراج أيضا عن خمسة أخرين من الطائفة ذات الأقلية الدينية في اليمن
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