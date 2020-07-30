مليشيا الحوثي ترحل زعيم البهائيين من اليمن بعد الإفراج عنه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يوليه 2020

الخليج 365 ـ صنعاء

قال مصادر خاصة إن مليشيا نقلت زعيم البهائيين إلى المطار لترحيله من اليمن بعد الإفراج عنه.

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وأفرجت المليشيا، اليوم الخميس، 30/تموز/2020، عن زعيم البهائيين حامد بن حيدرة المعتقل منذ ديسمبر 2013.

وقالت مصادر إعلامية أنه تم الإفراج أيضا عن خمسة أخرين من الطائفة ذات الأقلية الدينية في اليمن