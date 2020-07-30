شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يستثني مواطني 3 دول عربية من دخول أراضيه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

أصدر المجلس الوزاري الأوروبي اليوم الخميس، لائحة معدلة بأسماء الدول التي سيسمح لمواطنيها بدخول أراضي الاتحاد الأوروبي، مستبعدا 3 دول عربية من القائمة.

وشملت اللائحة الجديدة المغرب، تونس، كندا، أستراليا، جورجيا، اليابان، نيوزيلندا، رواندا، كوريا الجنوبية، تايلاند، الأوروغواي والصين.

Advertisements

ولوحظ استبعاد الجزائر من اللائحة الحالية مقارنة بتلك التي تم نشرها الاتحاد قبل عدة أسابيع، وذلك بناء على اعتبارات تتعلق بانتشار فيروس كورونا فيها.

وأكد المجلس الوزاري الأوروبي، أنه يؤسس لائحته على معايير موضوعية وطبية وعملية تتعلق بمعدلات الإصابة في البلدان المقصودة، وقدرة أنظمتها الصحية على التجاوب وشرط المعاملة بالمثل، وأنه يجري تحديث اللائحة مرة كل 15 يوما، حسب التطورات.

يذكر أن اللائحة الأوروبية لا تكتسب صفة الزامية، إذ أن الدول الأعضاء في الاتحاد تتمتع بحرية وضع لوائحها الخاصة.

المصدر: "آكي الإيطالية"