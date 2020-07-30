شكرا لبحثكم عن خبر هلا بالخميس؛ شاهد.. تغريدة قديمة لمحافظ عدن الجديد تثير المتابعين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أثارت تغريدة قديمة لمحافظ عدن الجديد أحمد لملس تفاعلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي تزامنا مع قرار تعيينه الذي صدر يوم أمس.

وقال المحافظ الجديد في تغريدته القديمة التي نشرها في بداية 2018 على حسابه بتويتر :"البعض حمل علم الجنوب ليصل إلى الكرسي ونحن ترجلنا عن السلطة لاستعادة وطن"

وأرفق لملس تغريدته بصورة له مع كبار قادة المجلس الانتقالي مضيفا القول : "هلا بالخميس" .

وتداول نشطاء مواقع التواصل هذه التغريدة لما حملته من تناقض كبير إذ تحدث المحافظ عن ترجله عن السلطة من أجل استعادة وطن في حين أنه وصل إلى أعلى هرم فيها.

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وأمس الأربعاء أصدر الرئيس هادي، قرارين جمهوريين، قضيا بتعيين محافظاً لمحافظة عدن، ومديراً عاماً لشرطة محافظة عدن، تنفيذاً لاتفاق الرياض.

ونص القرار الجمهوري رقم (5 ) لسنة 2020م، على تعيين "أحمد حامد لملس" محافظا لمحافظة عدن.

كما نص القرار رقم (6 ) لسنة 2020 م، بتعيين العميد"أحمد محمد الحامدي" مديرا عاما لشرطة محافظة عدن وترقيته الى رتبة لواء، وفق ما ذكرت وكالة سبأ الحكومية.

وتأتي القرارات الجمهورية، بعد التوافقات التي تمخضت عنها مشاورات الرياض، حيث أعلن المجلس الانتقالي تخليه عن ما يسمى "الإدارة الذاتية" في المناطق الجنوبية، وذلك بعد بيان سعودي حول آلية لتنفيذ اتفاق الرياض.