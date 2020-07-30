شكرا لبحثكم عن خبر سقوط قتلى وجرحى في السياني"اب" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قتل مواطناً وأصيب خمسة آخرون، مساء امس الأول الثلاثاء، في اشتباكات مسلحة بين أسرتين بمحافظة إب، (وسط اليمن).

وقالت مصادر محلية، ان مواطن قتل واصيب خمسة اخرين اثر اشتباكات مسلحة نشبت بين أسرتي "الشلح" و "السميعي" بمديرية السياني على خلفية مشاكل شخصية حادة.

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وأضافت المصادر ان مسلحين من أسرة "الشلح" قاموا بالتقطع وإطلاق النار بشكل مكثف على سيارة الشيخ أحمد محسن السميعي أثناء مروره بمنطقة النجد الأحمر، ما أدى إلى إصابة 4 من مرافقيه بجروح بالغة بعضهم من أفراد أسرته.

ولفتت المصادر إن السميعي ومرافقيه رد على المهاجمين على الفور، ما أدى إلى مقتل شخص يُدعى معاذ علي عبده الشلح وإصابة آخر بجروح مختلفة.

وتشهد محافظة إب، الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية، فوضى أمنية واسعة، تصاعدت فيها منسوب جرائم القتل والقضايا الجنائية ذات الطابع الأسري في ظل تغذية قيادات حوثية لتلك الصراعات.