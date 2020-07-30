شكرا لبحثكم عن خبر شاهد .. العملة التي استلم بها عامل نصف راتبه في صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - استلم يوم الأربعاء مواطن في صنعاء نص مرتب.

وقال مواطن من صنعاء:اليوم أستلمت نصف راتب نصف الراتب هذا نصفه تالف كما ترون في الصورة.

Advertisements

واضاف:طبعا الفلوس التي استلمتها كلها تعتبر تالفة غير أننا هنا في صنعاء بتنا نقبل كل شي حتى أن أغلب النقود التي نتعامل بها أغلبها لاصق بلاستيكي وأخرى مجمعة من فئات متعددة

المهم هذه الأوراق النقدية المصورة فئة 100 ريال.

واختتم:أخجل ان أعطيها لأحد لأنها لم يعد فيها شي يثبت أنها نقود من جهة أخرى أنا أفكر أسويها في صندوق زجاج وتكون تحفة أثرية وأنا متأكد أنها أعرق من أي تحفة أثرية يدعيها الإماراتيون.