مليشيا الحوثي تفرج عن زعيم البهائيين حامد حيدرة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أفرجت مليشيا الحوثي، اليوم الخميس، 30/تموز/2020، عن زعيم البهائيين حامد بن حيدرة المعتقل منذ ديسمبر 2013.



وقالت مصادر إعلامية أنه تم الإفراج أيضا عن خمسة أخرين من الطائفة ذات الأقلية الدينية في اليمن

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