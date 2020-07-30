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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هادي يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة عيد الأضحى المبارك والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية تهنئة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، هنأه فيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وأشاد رئيس الجمهورية بالمواقف الأخوية الاصيلة و الثابتة للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا الى جانب اشقائهم في اليمن ..مثمناً الجهود المبذولة والدعم السخي المقدم من المملكة تجاه اليمن ارض وانسانا في مختلف المراحل والظروف .
وعبر رئيس الجمهورية في البرقية ، عن خالص التهاني وأطيب التبريكات لخادم الحرمين الشريفين بهذه المناسبة الدينية العظيمة..متمنياً له موفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيق التطور والازدهار في ظل قيادته الرشيدة..معرباً عن امله ان تعود هذه المناسبة وقد تحقق للمملكة كل ما تصبوا اليه من مجد وعز ورفعة.
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