هشام الجابري يكتب عن تجربته مع المنطقة العسكرية الثانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يوليه 2020

الخليج 365 ـ حضرموت

قدم الناطق باسم المنطقة العسكرية الثانية استقالته، وكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي:



ثلاث سنوات كناطقٍ بإسم المنطقة العسكرية الثانية للدفاع عن قواتها النخبة الحضرمية كان شرفاً عظيمًا وحملاً ثقيلاً وكبيراً ، كان الداعم الكبير بعد قائدنا اللواء الركن فرج سالمين البحسني هو إلتفاف كل أبناء حضرموت حول نخبتهم بإعتبارها خطاً أحمر بالدفاع عنها . أصبحت النخبة الحضرمية تمثل وحدة حضرموت بكل إنتماءاتهم التي لا يمكن التفريط فيها أو المساس بها ،

ثلاث سنوات كان النجاح والأمن والإستقرار في ربوع ساحل حضرموت السمة الكبرى التي جعلت من العمل سهلاً وفخراً بما يحقق من جهد لكل جندي منتسب للنخبة الحضرمية بالمنطقة العسكرية الثانية.

كانت اللحمة الكبيرة لكافة القادة العسكريين خلف قائدهم البحسني وحبهم وولاءهم المطلق لبلدهم دافعاً كبيراً لنجاح الإستقرار وسداً منيعاً ضد الأعداء أحبط كل المخططات وجعل من حضرموت نموذجاً كبيراً في التجانس والوطنية.

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كان خلال السنوات الماضية صرحاً يبنى لازال مستمرا بجهد كبير من القائد البحسني في البناء المؤسسي العسكري السليم ودائما ما يخبرني قائدنا البحسني أننا نريد ان نصل إلى بر الأمان ونستمر بذلك النهج في ظل الظروف السياسية الصعبة الدقيقة وكانت حكمته ورؤيته بعيدة النظر دائما ما تكون ناجحة وصائبة وهذا ما أثبتته كل المراحل السياسية الصعبة.

كانت خلال السنوات الماضية وقفة صادقة للتاريخ مع حضرموت من قبل الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم حضرموت وأمنها واستقرارها و في مجالات عده ودعم قواتها وصمود رجالها في كل محن حضرموت لا نستطيع الوفاء لهم بكلمة أو عمل.

نعتذر من الجميع إذا أخطأنا في حق أحد أثناء تولي مهمة عملي كناطق بإسم المنطقة العسكرية الثانية ، ومهمة الدفاع عن نخبتنا اليوم أصبحت مهمة كل ابناء حضرموت ، التي أصبحت اليوم هي قوة وأمن حضرموت ووحدتها و التي سنستمر للدفاع عنها بشراسة كواجب وطني إتجاه بلادنا.

اني وانا أترك هذه المهمة كناطق للمنطقه العسكرية الثانية اشعر بارتياح كبير للحمة الكبيرة لكافة القادة تحت قيادة لواء وقائد واحد وهو اللواء الركن فرج سالمين البحسني وهذه اللحمه يعود الفضل لقيادتة الحكيمه .

حفظ اللة حضرموت وقائدها البطل اللواء الركن فرج سالمين البحسني

وتتمني اسرة الخليج 365 التوفيق للزميل الجابري في مهامه القادمة التي يكلف بها