إب.. مقتل وإصابة 6 مواطنين في اشتباكات بالنجد الأحمر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يوليه 2020
الخليج 365 ـ إب
قتل مواطن وأصيب خمسة آخرون، مساء امس أمس، في اشتباكات مسلحة بين أسرتين بمحافظة إب، (وسط اليمن).
وذكرت مصادر محلية، أن مواطنا قتل واصيب خمسة اخرين اثر اشتباكات مسلحة نشبت بين أسرتي "الشلح" و "السميعي" بمديرية السياني على خلفية مشاكل شخصية حادة.
وتابعت المصادر ان مسلحين من أسرة "الشلح" قاموا بالتقطع وإطلاق النار بشكل مكثف على سيارة الشيخ أحمد محسن السميعي أثناء مروره بمنطقة النجد الأحمر، ما أدى إلى إصابة 4 من مرافقيه بجروح بالغة بعضهم من أفراد أسرته.
ولفتت المصادر إن السميعي ومرافقيه رد على المهاجمين على الفور، ما أدى إلى مقتل شخص يُدعى معاذ علي عبده الشلح وإصابة آخر بجروح مختلفة.
وتشهد محافظة إب، الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية، فوضى أمنية واسعة، تصاعدت فيها منسوب جرائم القتل والقضايا الجنائية ذات الطابع الأسري في ظل تغذية قيادات حوثية لتلك الصراع.
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