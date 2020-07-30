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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هادي يهنئ القيادة الإماراتية بحلول عيد الأضحى والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية تهنئة الى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان هنأه فيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وأشاد رئيس الجمهورية بالمواقف الأخوية لدولة الامارات قيادة وحكومة وشعب مع اشقائهم في اليمن في مختلف المواقف والظروف.. معبراً عن خالص التهاني والتبريكات بهذه المناسبة..له لحكومة ولشعب الامارات الشقيق و الكريم الصحة والسعادة،
كما بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية برقيتي مماثلة الى نائب رئيس دولة الامارات رئيس الوزراء حاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، والى ولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. متمنياً لهم موفور الصحة والسعادة وان تعود هذه المناسبة العظمية على سائر الدول العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.
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