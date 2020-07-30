شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هادي يهنئ نظيره المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، برقية تهنئة لأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.



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ونوه رئيس الجمهورية، بمواقف قيادة وشعب مصر إلى جانب أشقائهم في اليمن، والتي تجسد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات.

وأعرب الرئيس عبدربه منصور هادي، عن أصدق التهاني وأطيب التبريكات لفخامة الرئيس السيسي، بمناسبة حلول عيد الأضحى .. متمنياً أن تعود هذه المناسبة وقد تحقق للبلدين والشعبين الشقيقين وللأمتين العربية والإسلامية التقدم والتطور والازدهار.