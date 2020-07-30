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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مركز الملك سلمان يوزع سلال غذائية وكسوة العيد في عدة محافظات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، اليوم 150 سلة غذائية، للنازحين من محافظة صعدة إلى مديريتي سيئون والعبر بمحافظة حضرموت، استفاد منها 900 نازح ومتضرر.
كما وزع المركز مواد إيوائية للمتضررين من السيول في وادي ذنة بمديرية صرواح بمحافظة مأرب، استفادت منها 50 أسرة نازحة.
وفي شبوة وزع المركز، كسوة العيد للأطفال الأيتام والنازحين في مناطق موقس ، العليا، ووادي النحر، الدرب، الحجب، والوادي بمديريات بيحان وعين وعسيلان التابعة لمحافظة شبوة.
وتضمنت كسوة العيد توزيع 1,750 حقيبة تشمل 5,250 قطعة من كسوة العيد، استفاد منها 5,250 طفلا، وذلك ضمن مشروع (فرحتهم أمل).
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