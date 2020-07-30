شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسمح بالسفر من وإلى البلاد باستثناء إيران و6 دول أخرى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الكويت، في الساعات الأولى من اليوم الخميس، السماح بالسفر من وإلى الدولة.

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واستثنى القرار المقيمين القادمين من دول: بنغلاديش، والفلبين، والهند، وسريلانكا، وباكستان، وإيران، ونيبال.

ومن المقرر أن يتم استئناف الرحلات التجارية بمطار الكويت الدولي ابتداء من الأول من أغسطس، بعد تعليقها في مارس بسبب جائحة كورونا.