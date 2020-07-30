اخبار الخليج / اخبار اليمن

الكويت تسمح بالسفر من وإلى البلاد باستثناء إيران و6 دول أخرى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسمح بالسفر من وإلى البلاد باستثناء إيران و6 دول أخرى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الكويت، في الساعات الأولى من اليوم الخميس، السماح بالسفر من وإلى الدولة.

 

 

Advertisements

واستثنى القرار المقيمين القادمين من دول: بنغلاديش، والفلبين، والهند، وسريلانكا، وباكستان، وإيران، ونيبال.

 

ومن المقرر أن يتم استئناف الرحلات التجارية بمطار الكويت الدولي ابتداء من الأول من أغسطس، بعد تعليقها في مارس بسبب جائحة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تسمح بالسفر من وإلى البلاد باستثناء إيران و6 دول أخرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على يمن تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا