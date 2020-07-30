شكرا لبحثكم عن خبر توقف صرف مرتبات الصحافة الورقية التابعة للانتقالي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف مصدر عن توقف الامارات دفع مرتبات الصحفيين العاملين بصحف المجلس الانتقالي.

وقال مصدر عامل وفقا لكريتر سكاي:توقفت الامارات عن دفع مرتباتنا منذ شهرين.

واضاف:بسبب توقف طباعة الصحف الورقية لعدم توفر الميزانية فتوقفت الامارات عن دفع مرتباتنا بحجة ان الصحف توقفت فكيف تدفع مرتبات بدون طباعة الصحف.

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واختتم:كان المجلس الانتقالي يطبع ٦ صحف على حساب ميزانية صحيفة ١٤ أكتوبر الحكومية (١٢ مليون) ومنذ توقف الحكومة عن دفع الميزانية عجز الانتقالي عن طباعة الصحف.

واشار المصدر الى ان مرتبات موظفي الصحف تتراوح بين ٣٠٠٠ الف و٨٠٠ ريال سعودي.

واكد المصدر بأن الجانب الإماراتي سيناقش إمكانية دفع المرتبات بعد عيد الأضحى.