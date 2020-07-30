شكرا لبحثكم عن خبر هادي يبارك للقيادة الاماراتية بمناسبة قدوم العيد والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
عدن - سبأنت:
بعث فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية تهنئة الى أخيه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان هنأه فيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وأشاد رئيس الجمهورية بالمواقف الأخوية لدولة الامارات قيادة وحكومة وشعب مع اشقائهم في اليمن في مختلف المواقف والظروف.. معبراً عن خالص التهاني والتبريكات بهذه المناسبة..له لحكومة ولشعب الامارات الشقيق و لسموه الكريم الصحة والسعادة،
كما بعث فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية برقيتي مماثلة الى نائب رئيس دولة الامارات رئيس الوزراء حاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، والى ولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. متمنياً لهم موفور الصحة والسعادة وان تعود هذه المناسبة العظمية على سائر الدول العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.
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