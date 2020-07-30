شكرا لبحثكم عن خبر النقابة تناشد الحكومة إنقاذ حياة صحفية عدنية بارزة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - سلامات زميلتنا واختنا الصحفبة وداد شبيلي
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زميل عزيز ابلغني بان الزميلة الصحفية بصحيفة 14 اكتوبر تعرضت لعارض مرضي اقعدها في البيت ..حاولت الاتصال بها ولكنني لم اتمكن بسبب سوء الاتصالات ..سالت عليها زميلاتها حتى عرفت من الزميلة امل حزام بانها لاتستطيع الحركة الا على كرسي متحرك .
نحن في نقابة الصحفيين بعدن ( العين بصيرة واليد قصيرة ) والكل تخلى عن النقابة .. لذا فاننا نناشد اخوتنا قيادة مؤسسة وصحيفة 14 اكتوبر بمخاطبة وزارة الاعلام ورئاسة الوزراء بمد يد العون لها وعلاجها في الداخل او الخارج نظير ماقدمته خلال مشوار عملها الصحفي في خدمة الوطن والمحافظة ..كما اننا نناشد زملاءنا الصحفيين بالدعاء لها بالشفاء .
محمود ثابت .. نقابة الصحفيين عدن
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