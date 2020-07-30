شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بومبيو: نعمل على تمديد حظر التسلح على إيران لمنعها من نقل الأسلحة للحوثيين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن سياسة الضغوط القصوى التي فرضتها أمريكا على إيران حرمتها من مواردها التي كانت تستخدمها لدعم الإرهاب.



واضاف، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، 30/تموز/2020: نعمل على تمديد حظر التسلح على إيران لمنعها من نقل الأسلحة للحوثيين

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