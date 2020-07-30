شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المشتركة تخمد مصادر نيران حوثية جنوبي الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يوليه 2020 متابعات_ الخليج 365 أفادت مصادر محلية في محافظة الحديدة، غرب اليمن، الخميس 30 يوليو/تموز 2020، بأن القوات المشتركة ردت على مصادر نيران لمليشيات الحوثي والتي طالت القرى السكنية في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة.

Advertisements وأوضحت المصادر، أن المليشيات الحوثية استهدفت القرى السكنية في الدريهمي بقذائف الهاون وقذائف الهاوزر، وفي الوقت نفسه فتحت نيران معدلاتها الرشاشة. وقالت إن القوات المشتركة ردت على مصادر النيران الحوثية بالسلاح المناسب وحققت إصابات مباشرة في عمق جيوب بقايا المليشيات انتهت باخمادها. وكانت القوات المشتركة أسقطت طائرة حوثية مسيرة تحمل ذخائر سلاح قناصة في ذات المديرية، لتواصل الميليشيات خروقاتها للهدنة الأممية

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