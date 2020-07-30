اخبار الخليج / اخبار اليمن

الجامعة العربية ترحب بتفعيل اتفاق الرياض لمعالجة الأزمة في بلادنا

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجامعة العربية ترحب بتفعيل اتفاق الرياض لمعالجة الأزمة في بلادنا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يوليه 2020

الجامعة العربية ترحب بتفعيل اتفاق الرياض لمعالجة الأزمة في بلادنا

متابعات_ الخليج 365

رحّب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بالجهود التي قامت بها المملكة العربية لإعادة تفعيل اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي والموقع في نوفمبر 2019.

Advertisements

 

واكد ابو الغيط في بيان أن الآلية التي أعلنت عنها المملكة لتسريع تنفيذ الاتفاق تُمثل خطوة مهمة نحو الحل السلمي في اليمن.

 

وعبر أبو الغيط عن ارتياحه للمواقف التي اتخذها كلٌ من الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي مؤخراً من أجل إنهاء الأزمة في المناطق الجنوبية، وبهدف التوصل إلى تسوية مناسبة تسمح بإعادة الاستقرار وتطبيق اتفاق الرياض بآلياته التنفيذية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجامعة العربية ترحب بتفعيل اتفاق الرياض لمعالجة الأزمة في بلادنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا