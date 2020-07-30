شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توزيع مساعدات ايوائية عاجلة للنازحين المتضررين من السيول في صرواح والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ،اليوم ، عبر ائتلاف الخير للاغاثة الانسانية، مساعدات إيوائية عاجلة للنازحين المتضررين من العواصف والسيول بمنطقة وادي ذنة في مديرية صرواح بمحافظة مأرب.



وشملت المساعدات 50 خيمة، و 250 بطانية، و 100 بساط حصير.

و ثمن مدير مديرية عام مديرية صرواح علي طعيمان ،بهذا التفاعل الجاد والتجاوب السريع لمركز الملك سلمان للنداء الانساني لتخفيف معاناة الاسر النازحة..داعيا المنظمات الدولية الإنسانية إلى التدخل السريع وتقديم ما يمكن تقديمه من مساعدات للنازحين المتضررين خاصة مع استمرار الامطار والعواصف السيول

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توزيع مساعدات ايوائية عاجلة للنازحين المتضررين من السيول في صرواح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.