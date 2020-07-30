البحسني: البدء بتنفيذ "اتفاق الرياض" يعدّ إنجازاً سياسياً عظيماً ومهماً لشعبنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

رفع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، التهاني والتبريكات، لأبناء حضرموت في الداخل والمهجر بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ناقلاً تحيات وتهاني فخامة المشير الركن عبدربه منصور رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة، داعياً الله أن يعيده على الجميع بالخير واليُمن والبركات، ولحضرموت الرفعة والعزة والسمو.



وأكد المحافظ البحسني أن حضرموت تمثل أحسن حالاً من باقي المحافظات الأخرى المحررة أو غير المحررة وذلك في كثير من الميادين، ولعل من أبرزها استقرار الحالة الأمنية التي تعد أكبر مكسباً يتحقق لأبناء المحافظة، متقدماً بخالص التقدير والثناء وأطيب التهاني والتبريكات للأشقاء في قوات التحالف العربي وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لدعمهم ومساندتهم الأخوية لأبناء المحافظة والوطن.

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وقال محافظ حضرموت: "استطعنا خلال الفترة المنصرمة، أن ننجز ما لم يتم إنجازه لأبناء حضرموت خلال عقود من الزمن والشواهد كثيرة على مستوى التربية والتعليم والصحة والطرقات والجسور ومشاريع مياه الشرب ومشاريع الكهرباء، وبالرغم من أن قضية الكهرباء تعد هاجسنا الأول والذي نوجه نحوه كافة الإمكانيات المتاحة وأنجزنا فيه ما استطعنا إنجازه، فإننا لازلنا نتابع هذا الملف بكل ما أوتينا من قوة وإمكانية، برغم كافة الصعوبات والعراقيل التي تواجه قيادة السلطة المحلية بالمحافظة".

وأضاف المحافظ أن حضرموت اليوم وقيادتها تقف أمام تحديات بالغة الأهمية وبالذات ما ترتبط منها بمحاولة الاخلال بالأمن والاستقرار والمساس بهما، مجدداً تأكيده بأن حضرموت لم ولن تكن الا مع الحق الحضرمي اعتماداً على ممارسة هذا الحق بالطرق السلمية المتعارف عليها، وقال إننا لن نسمح بالمساس بإنجازاتنا المتعلقة بأمن واستقرار حضرموت ومستعدون للدفاع عنها، ناصحاً بأن توجه الأقلام بخط متوازٍ مع ما يتم إنجازه من مشاريع تنفذ في المحافظة إن كانوا بالفعل حريصين على سلامة حضرموت وعلى تقدمها وتطورها وازدهارها والابتعاد عن المناكفات السياسية والاعلامية التي لا تخدم سوى أعداء حضرموت الذين لا يريدون للمحافظة الخير ولأبنائها التطور والرخاء والنماء.

وأردف المحافظ قائلاً: "إن الظروف التي مرت بها محافظتنا ولازالت بسبب جائحة فيروس كورونا كانت الأخطر على حياة أبناء المحافظة، وبرغم شحة امكانياتنا إلا أننا استطعنا مواجهة هذا الفيروس بتسخير كافة الامكانيات والطاقات المادية والبشرية، ووجهنا كل كوادرنا الطبية إلى هذه الجبهة التي كانت تتطلب منا الجهد الجهيد، ونسجل هنا تقديرنا للقيادات الصحية والطواقم الطبية التي خاطرت ولا زالت تخاطر بحياتها من أجل إسعاد وإنقاذ أرواح أبناء المحافظة الذين أصيبوا بهذا الوباء القاتل.

وتقدم المحافظ البحسني بخالص الشكر والامتنان إلى قيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وإلى فخامة رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي وإلى قيادة المجلس الانتقالي الذين أهدوا للشعب بدايات تنفيذ اتفاق الرياض والتوجه نحو التنفيذ الخلّاق لبنوده، والتي تأتي بالتزامن مع المناسبة الدينية العظيمة عيد الأضحى المبارك، وقال إن المملكة العربية السعودية قد سعت بكل جهودها ومعها دولة الإمارات العربية المتحدة وأظهر فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي وقيادة التحالف حرصاً ومسؤولية كبيرة تجاه الوطن، وبذلك يعد هذا الإنجاز في هذه الأيام المباركة إنجازاً سياسياً عظيماً ومهماً نفتخر به ونسعى بأن ينفذ هذا الاتفاق على أكمل وجه.