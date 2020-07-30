شكرا لبحثكم عن خبر الآن.. القات يعود إلى حضرموت رسميا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اثار مشهد يتم تداوله الان غضب واسع لدى ابناء محافظة حضرموت شرق البلاد بسبب عودة اسواق القات للواجهة. وعاد سوق القات مجددا الى محافظة حضرموت بعد شهور من اصدار قرار بمنع دخول القات للمحافظة بسبب فيروس كورونا. Advertisements وجاء عودة اسواق القات بعد رفض شعبي لها تحسبا من عودة انفجار فيروس كورونا. وكان المحافظ احمد البحسني قال في وقت سابق "قرار منع القات لا رجعة فيه ولا علاقة له بكورونا".

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