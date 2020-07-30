توقعات بعيد شديد الخطورة في صنعاء والمناطق المجاورة

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يزيد بن سلمان - شبوة - توقعت الأرصاد الجوية اليمنية، الأربعاء، بعواصف رعدية ممطرة، خلال الساعات القليلة القادمة، على العاصمة صنعاء ومحيطها. وحسب توقعات الأرصاد، فإن العواصف قادمة من محافظتي الجوف ومأرب، مشيرة إلى أنها قد تصل لجنوب شرق محافظة عمران وتوقعات بوصولها لمحافظة ذمار خصوصا السحب الممطرة غرب مأرب. Advertisements كما توقعت الأرصاد الجوية اليمنية، هطول المزيد من الأمطار الغزيرة، ورافقها رياح عواصف رعدية وتدفق السيول في الشعاب والوديان على مناطق واسعة من سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية من صعدة شمالاً وحتى محافظتي تعز ولحج جنوباُ. وأمس الأربعاء أفرغت سحابة استوائية ضخمة، كميات هائلة من الأمطار على الأحياء الشرقية من العاصمة صنعاء.

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