شكرا لبحثكم عن خبر وزير موقوف عن عمله يهاجم الرئيس هادي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

انتقد وزير النقل المستقيل من الحكومة الشرعية نتائج مباحثات الرياض والتي خرجت بآلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض المبرم بين الحكومة الشرعية ومتمردي المجلس الانتقالي برعاية سعودية.

وقال الجبواني في تصريحات اعلامية أمس الأربعاء أن قرار الإدارة الذاتية المعلن من قبل الانتقالي لم يكن إلا حيلة مفضوحة للجميع لسحب الشرعية إلى المربع الذي تريده الإمارات وهو ما نجحت في تحقيقه.

وفي تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر تويتر قال إن “الإدارة الذاتية قرار غير شرعي لمجموعة متمردة سيطرت على عدن وهي فاشلة على الأرض فلماذا الاحتفال بإلغائها”.

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كما أكد الجبواني أن الإمارات نجحت في تحويل “الانقلاب” في عدن إلى سلطة شرعية.

وجاءت تصريحات الجبواني بعد ساعات من إعلان السعودية عن آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين حكومة هادي، والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الامارات.

واعتبر وزير النقل المستقيل صالح الجبواني أن القرارات الأخيرة التي أصدرها رئيس الجمهورية سلمت العاصمة المؤقتة عدن رسمياً للمجلس الانتقالي الجنوبي.