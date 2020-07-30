شكرا لبحثكم عن خبر هاني بن بريك يحذف صفته الرسمية من حسابه بتويتر .. صورة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قام نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بريك بتغيير صفته التعريفية في حسابة الرسمي بتويتر . Advertisements حيث قام بن بربك بالاكتفاء بوضع الحساب الشخصي لأخبار هاني بن بريك ، حيث كان سابقا يعرف بنفسه كنائب لرئيس المجلس .

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