أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يوليه 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الخميس الموافق 30 تموز/ يوليو 2020 وهي كالتالي:

صحيفة: الإمارات من أوائل الدول التي هبّت لنصرة اليمن إلى جانب الشقيقة الكبرى السعودية https://www.elyamnelaraby.com/492957/ "الخليج": أخيراً بدأ العمل على تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة والإنتقالي https://www.elyamnelaraby.com/492958/ صحفية إماراتية: التوافق بين الأطراف المعنية سوف يفوت الفرصة على أعداء اليمن https://www.elyamnelaraby.com/492962/ المشتركة تسقط طائرة حوثية مسيرة محملة بذخيرة قناصة في الدريهمي بالحديدة https://www.elyamnelaraby.com/492973/ Advertisements مليشيا الحوثي تستهدف منازل المواطنين بالفازة جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/492974/ المشتركة تخمد مصادر نيران حوثية استهدفت الدريهمي جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/492976/ الهلال الإماراتي يدشن توزيع كسوة عيد الأضحى بإحدى قرى المخا https://www.elyamnelaraby.com/492982/ مأرب.. صرف مرتبات موظفي وزارة الداخلية والشهداء والجرحى https://www.elyamnelaraby.com/492988/ الأرصاد يكشف عن النشرة التحذيرية الخاصة خلال الـ24ـساعة القادمة https://www.elyamnelaraby.com/492991/ استشهاد طفلة برصاص قناص حوثي في المشاريح شمال الضالع https://www.elyamnelaraby.com/492997/

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