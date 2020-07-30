الأرصاد يكشف عن النشرة التحذيرية الخاصة خلال الـ24ـساعة القادمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يوليه 2020

عدن - الخليج 365

كشف المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، عن النشرة التحذيرية الخاصة خلال الـ24ـساعة القادمة.



وبحسب المركز، فإن بعض محطات الرصد سجلت كميات الأمطار وكانت الكميات التالية: ذمار 6.0 ملم، ريمة 3.7 ملم، السدة 1.8 ملم، وصرفيت 0.1 ملم جعلها الله امطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

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وتشير مختلف خرائط الطقس المحللة ليومنا هذا في المركز الوطني للارصاد الى استمرار الأجواء الغير المستقرة على معظم اجزاء البلاد.

وتوقع ان يستمر هطول الأمطار المتفاوتة الشدة والتي قد يصحبها الرعد والرياح الهابطة الشديدة احيانا على سلسلة المرتفعات الجبلية من صعدة شمالاً وحتى محافظتي تعز ولحج جنوباً، وتمتد غربا الى السواحل الغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها وشرقا الى اجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات (الضالع، البيضاء، ابين، شبوة، حضرموت، والمهره )، كما تشمل اجزاء من صحاري محافظات (الجوف، مأرب، شبوة وحضرموت) وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

ونبه المركز الوطني للأرصاد الإخوة المواطنين، في المناطق المتوقع هطول الامطارعليها بعدم التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية وأخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية خاصة في الطرقات والمنعطفات الجبلية نتيجة لانخفاض مدى الرؤية الأفقية، مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن بكافة أنواعها من الرياح الشديدة واضطراب البحر وارتفاع الموج في مياهنا الإقليمية وفي اعالي البحار و حول ارخبيل سقطرى