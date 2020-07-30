الهلال الإماراتي يدشن توزيع كسوة عيد الأضحى بإحدى قرى المخا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يوليه 2020

تعز - الخليج 365

دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي توزيع كسوة عيد الأضحى المبارك في قرى الثوباني التابعة لمديرية المخا محافظة تعز بالساحل الغربي.



وقد تم التدشين بتوزيع 200 كرتون من الملابس الجاهزة لعدد 400 أسرة فقيرة. حضر عملية التوزيع مندوب الهلال وطاقم المساعدات الإنسانية وعدد من اعضاء السلطة المحلية.

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ويأتي هذا الدعم ضمن سلسة متكاملة من حزمة المساعدات المختلفة و المتنوعة في شتى المجالات الخدمية و المجتمعية والتنموية وما مبادرة كسوة العيد إلا واحدة من أوجه الدعم الإجتماعي للأسر المتعففة.

وبهذه المناسبة عبر الأهالي عن فرحتهم الغامرة بوصول الهلال الاحمر اليهم وتفقد أوضاعهم ونشر الفرحة والابتسامة في نفوس اطفالهم الذين لا يجدون من الجديد ما يلقيق بالعيد ولكن مبادرة الهلال الأحمر احيت الإبتسامة والفرحة في نفوسهم.

يذكر أن هيئة الهلال منذ اربع سنوات وهي تقدم كسوة العيدين الفطر و الضحى وبصورة دائمة