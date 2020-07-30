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المشتركة تخمد مصادر نيران حوثية استهدفت الدريهمي جنوب الحديدة

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الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يوليه 2020

المشتركة تخمد مصادر نيران حوثية استهدفت الدريهمي جنوب الحديدة

الحديدة - الخليج 365

أخمدت القوات المشتركة مصادر نيران لمليشيات الحوثي والتي طالت القرى السكنية في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة.

 

 

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وأفاد مصدر عسكري، أن المليشيات الحوثية استهدفت القرى السكنية في الدريهمي بقذائف الهاون وقذائف الهاوزر في الوقت نفسه فتحت نيران معدلاتها الرشاشة.

 

وأكد المصدر، أن القوات المشتركة ردت على مصادر النيران الحوثية بالسلاح المناسب وحققت إصابات مباشرة في عمق جيوب بقايا المليشيات انتهت باخمادها.

 

 هذا وكانت القوات المشتركة قد أسقطت طائرة حوثية مسيرة تحمل ذخائر سلاح قناصة في ذات المديرية، لتواصل الميليشيات خروقاتها للهدنة الأممية

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