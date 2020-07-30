مليشيا الحوثي تستهدف منازل المواطنين بالفازة جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يوليه 2020 الحديدة - الخليج 365 استهدفت مليشيات الحوثي ذراع إيران باليمن منازل المواطنين بمنطقة الفازة بمديرية التحيتا جنوب الحديدة، بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

Advertisements وذكرت مصادر محلية بان المليشيات اطلقت نيران اسلحتها على منازل المواطنين في قرى الجبلية مستخدمة قذائف الهاون عيار 82 ومعدلات البيكا وسلاح 14.5 وسلاح 12.7 بشكل همجي. وأوضحت المصادر أن الاستهداف الحوثي نشر حالة من الفزع والرعب في نفوس الاطفال والنساء. وتواصل مليشيات الحوثي استهداف الأحياء السكنية ومنازل المواطنين في مختلف مديريات محافظة الحديدة منذ انطلاق الهدنة الأممية في الحديدة

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