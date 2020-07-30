المشتركة تسقط طائرة حوثية مسيرة محملة بذخيرة قناصة في الدريهمي بالحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يوليه 2020 الحديدة - الخليج 365 أسقطت القوات المشتركة، طائرة مسيرة محملة بذخيرة سلاح قناصة تابعة لمليشيات الحوثي في سماء مديرية الدريهمي جنوب الحديدة.

Advertisements وقال مصدر عسكري، إن وحدات اللواء الثاني تهامة رصدت طائرة مسيرة حوثية كانت محملة بذخائر سلاح قناصة عيار 50 متجهه لعناصر المليشيات المحاصرة في مدينة الدريهمي. وأكد المصدر أن افراد الكتبية الثانية باللواء الثاني تهامة وجهوا ضربات مركزة وحققت إصابات مباشرة في الطائرة تكللت باسقاطها. يذكر أن القوات المشتركة تمكنت من إسقاط العديد من الطائرات الحوثية المسيرة خلال الفترة الماضية، في مختلف جبهات القتال في الساحل الغربي

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