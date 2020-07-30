شكرا لقرائتكم خبر عن "توكل كرمان" تشن هجوما لاذعا على تفاهمات الرياض.. وتقول رغم أنف هادي ومساعديه تم تكليف سكرتير السفير السعودي رئيسا للحكومة ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنت الناشطة اليمنية توكل كرمان هجوما لاذعا على القرارات الجمهورية التي أصدرها الرئيس هادي بتعيين محافظ ومدير امن للعاصمة المؤقتة عدن وتكليف معين عبدالملك الذي وصفته السكرتير السفير السعودي.

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وقالت كرمان في سلسلة تغريدات على حسابها الرسمي بموقع التدوين المصغر ” تويتر ” كل شيء كان متوقعا،تم تكليف سكرتير السفير السعودي معين عبدالملك بتشكيل الحكومة رغم أنف هادي ومساعديه! ”

وأكدت أن اتفاق الرياض الجديد لم يأتي بجديد سوى منح المجلس الانتقالي الجنوبي طابعا شرعي على المستوى الدولي .

وأضافت :” لا بند واحد سينفذ من الشق الأمني والعسكري لاتفاق الرياض2، سيعني ذلك أن الاتفاق أضفى مزيدا من الشرعية السياسية على المجلس الانتقالي ومشروعه، ومزيداً من إضعاف الضعيف هادي وشرعيته!!” حد وصفها .

وفي تغريدة ثانية اتهمت الناشطة اليمنية ، السلطات السعودية بأنها سبب خراب اليمن الكبير بقولها ” بقاء بنود الشق العسكري والأمني دون تنفيذ سيعني أيضاً مزيداً من الاقتتال والصراع، قلنا دائماً أن المشكلة في الرياض لا الحل الرياض صانعة ومهندسة كل هذا الخراب الكبير في اليمن، والبقية مجرد دمى وأدوات!!!” . حد تعبير تغريدتها