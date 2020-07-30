شكرا لقرائتكم خبر عن وثيقة مسربة تفجر مفاجأة مدوية وتكشف عن تواصل حميم بين قيادات الحوثيين في صنعاء وقيادات الشرعية في مأرب (شاهد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي وثيقة مسربة أثارت جدلا واسع وأحدثت ضجة كبيرة بين رواد ومرتادي السوشيال ميديا مابين مؤيد ومنتقد لما ورد في الوثيقة.

وأظهرت الوثيقة التي جرى تداولها على نطاق واسع في منصات التواصل الإجتماعي برقية عزاء من اللواء أحمد علي جعفر قائد قوات النجدة بصنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى نظيره في مأرب العقيد أحمد سعيد المرادي، اعرب فيها الأول عن مواساته للأخير في وفاة والده “بمرض عضال” واثني على سيرته النضالية، الأمر الذي أثار جدلا واسع بين اليمنيين.

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تواصل بين الحوثيين وقيادات الشرعية مأرب

وفي تغريدة للناشط محمد صالح المرادي على حسابة بموقع تويتر علق فيها على الوثيقة بالقول :” والله وطلعوا الحوثيين رجال نخوة وقبيلة أكثر من قيادات الشرعية الذين لم نسمع منهم حتى قائد واحد قام بتعزية ولد العم العقيد أحمد سعيد المرادي بوفاة والده .. قلك شرعية قال …” .

وأضاف في سلسلة تغريدات “الله المستعان حن اخرتها الحوثيين يعزو الفندم أحمد من آخر الدنيا و الذي جنب راسه ولا حد عبره حتى بكلمة عظم الله أجرك يا عيباه صحيح اللي قال في المواقف تظهر الرجال على حقيقتها”.

وتابع بالقول: “والحوثيين رغم خلافنا معهم إلا أنهم طلعوا رجال بحق وحقيقة والذي با يزعل من كلامي هذا يسير يشرب من البحر او يضرب رأسه عرض حجر … تعبنا كذب ومجاملات”.