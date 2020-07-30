ورد للتو : هذا ما حدث قبل ساعات في العاصمة صنعاء. (صورة)

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عدن - ياسمين التهامي - انشقت كتيبة تابعة لما يسمى ألوية “حراس الجمهورية” المتواجدة في الساحل الغربي التي تقاتل في صفوف التحالف وانضمت إلى صف صنعاء. واستقبل متحدث “لجنة المصالحة الوطنية” التابعة لصنعاء محمد البخيتي، كتيبة الهندسة، مؤكدا خلال الاستقبال أن هناك كثير من العائدين إلى صنعاء يحرصون على التوجه للجبهات لقتال القوات الموالية للتحالف، “دفاعا عن الوطن”. Advertisements وأشاد البخيتي بمواقف قيادات المؤتمر الشعبي العام ودورهم في التنسيق لعودة المغرر بهم إلى صف الوطن. ودعا بقية من يقاتل في صف التحالف، “العودة إلى جادة الصواب والاستفادة من قرار العفو العام بالتنسيق مع زملائهم الذين سبقوهم بالعودة أو التنسيق مع الجهات المعنية لترتيب عودتهم إلى مناطقهم”. وأشادت كلمتا قائد كتيبة الهندسة الرائد فواز القلعي والرائد مشير العلاف عن العائدين، بحسن استقبال اللجنة الخاصة للعائدين إلى صنعاء، فيما حثا بقية زملائهم “العودة إلى جادة الصواب، خاصة بعد انكشاف حقيقة أهداف ومخططات التحالف”.

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