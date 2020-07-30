شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول حكومي في الشرعية يهاجم اتفاق الرياض2 ويكشف ثغرة خطيرة تضمنها الاتفاق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد مسؤول حكومي في الشرعية أن اتفاق الرياض 2 يشكل خطورة بالغة على السلام والأمن في اليمن جراء الثغرة التي حملها الاتفاق .

وقال الصحفي الجنوبي أنيس منصور في تغريدة له بموقع ” تويتر ” بأن اتفاق الرياض شهد تعديلات للاتفاق ثم آليه جديدة .

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وأضاف منصور ” آلية اتفاق الرياض وضعت بعدة تعديلات ثم الية جديدة للاتفاق تم الاعلان عنها ” .

وأكد بأنه لا توجد أي ضمانات لتنفيذ اتفاق الرياض والالتزام به من طرفي التوقيع الشرعية او الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا .

مسؤول حكومي في الشرعية يهاجم اتفاق

واختتم تغريدته بقوله ” مافي اي ضمانات حقيقة لتنفيذ هذا التعديل ويمكن نسميه الدوران في حلقة مفرغة لاتبشر بخير ولا تؤسس لاي سلام وحقن دماء الشعب بسلام آمنين طبيب الغلابه ” .