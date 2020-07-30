شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : اليوم الخميس سيكون أشد وأقوى.. خبراء الأرصاد والفلك يطلقون تحذير عاجل لكافة سكان العاصمة صنعاء والمحافظات اليمنية مما سيصيبها خلال الساعات القادمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذر خبراء يمنيون في الأرصاد الجوية والفلك، من تزايد حدة هطول الأمطار الغزيرة المصحوبة بالعواصف الرعدية الشديدة وتدفق السيول الجارفة خلال الثلاثة الأيام القادمة على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية.

وأكد الخبير اليمني في الأرصاد والتحاليل الجوية، جميل الحاج، أن توقعات الأمطار لليوم الخميس، ستكون قوية جداً أقوى من أمس الأربعاء في بعض المحافظات اليمنية.

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وقال الحاج في تغريدة له على “تويتر”، نشرها في الساعات الأولى فجر اليوم، ورصدها يمني برس، “إن توقعات الحمل الحراري لليوم الخميس قوي جدا ومصفر العداد” .. مضيفاً “أن توقعات الأمطار أن تتواصل على كثير مناطق الليلة حتى الفجر والصباح”.



من جهته، قال الفلكي اليمني محمد عياش، إن هناك مؤشرات على تزايد حِدة هطول الأمطار الغزيرة والمصحوبة بالعواصف الرعدية وتساقط زخات البرد أحياناً، على أجزاء واسعة من البلاد خلال الـ72 الساعة القادمة.

وأوضح عياش بأن الأمطار ستتركز بشكل أكثر على المرتفعات والسهول الغربية. وجدد تحذيراته من مخاطر تشكل السيول الجارفة، داعيا إلى توخي الحيطة والحذر دائماً مع هكذا ظروف جوية وإلى عدم التواجد في بطون الأوديةِ والشعاب وكذا الابتعاد عن أماكن تدفق السيول أثناء هطول الأمطار الغزيرة.

ولفت إلى أن فرص هطول الأمطار الرعدية والمتفاوتة الشدة، ستظل قائمة على أغلب المحافظات اليمنية وخاصةً الغربية حتى نهاية الثُلث الأول من شهر أغسطس المقبل ـ كحالة جوية متصلة ـ ويأتي ذلك بالتزامن مع دخول معلم نجم “سهيل” المطير، إبتداءً من ليلة يوم السبت الأول من أغسطس.