شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو.. إرهاب وعنجهية وصراخ أبوعلي الحاكم محذراً وملتاعاً وخائفاً... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر الصحفي اليمني ’’سام الغباري’’ مقطع فيديو يظهر القيادي الحوثي ورئيس هيئة الاستخبارات التابع للمليشا ’’أبوعلي الحاكم’’ وهو يضرب بيده على سلاحه ويصرخ بطريقة هستيرية في وجوه مجموعة من أبناء قبائل محافظة الجوف مهددا إياهم ومتوعدا بقتل كل مواطن من الجوف يتعاون مع الشرعية.

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وعلق "الغباري" على الفيديو الذي نشره في تغريدة على تويتر بالقول: "يصرخ أبو علي الحاكم من "الإصلاحي" ويحذر ملتاعًا خائفًا مُهددًا بالقتل كل مواطن من #الجوف يتعاون مع الشرعية الحكومية وجيشها الوطني".

وأشار "الغباري" في تغريدته إلى حسابات كل من المبعوث الأممي إلى اليمن والسفير البريطاني لدى اليمن، داعيا إياهما ليسمعا اللغة الإرهابية للمليشيا الحوثية التي لا تعرف سوى لغة القتل والعنف.

وقال "الغباري": "هل يرى المبعوث الأممي هذه اللغة الإرهابية، هل يسمع السفير البريطاني لدى اليمن، لغة القتل والعنف، هؤلاء من نقاتلهم، ولن تخضع لهم اليمن ما بقي فيها رجل واحد".