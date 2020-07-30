شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : وزارة داخلية الحوثيين تعلن رفع حالة التأهب والجاهزية إلى القصوى وبيان عاجل للناطق الرسمي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة الداخلية بصنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مساء اليوم الأربعاء، أنها استكملت إعداد ومناقشة الخطة الأمنية الخاصة بعيد الأضحى المبارك.

وأكد متحدث وزارة الداخلية العميد عبدالخالق العجري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التابعة للحوثيين، أن جميع الوحدات الأمنية في أتم الجهوزية لتنفيذ الخطة.

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داخلية الحوثيين تعلن رفع حالة التأهب

وأشار إلى أن التزام الجميع بقوانين السير، والنظام العام يعد الركيزة الأساسية لنجاح الخطة الأمنية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حسب قوله.