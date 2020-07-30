شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : داخلية الحوثيين تبعث رسائل تحذيرية للسعودية وتصدر بياناً ناريا شديد اللهجة وتدعو لإتخاذ هذا الموقف ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أستنكر ناطق وزارة الداخلية في حكومة الحوثيين بصنعاء العميد عبد الخالق العجري ، منع النظام السعودي للمسلمين من أداء فريضة الحج لهذا العام.

واعتبر العجري منع النظام السعودي المتعمد للحجاج من أداء فريضة الحج، جريمة بحق المسلمين وصد عن سبيل الله والمسجد الحرام وفق تعبيره.

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وأكد أن المسجد الحرام وكل الأماكن المقدسة حق للمسلمين جميعا ويجب ان لا يمنعوا منها، او يتم احتكارها من قبل اي فئة او دولة ، لا سيما النظام السعودي الذي اثبت فشله في ادارة الحج بل وتآمره على المقدسات وشعائر الاسلام وعلى رأسها شعيرة الحج ، خدمة لأعداء الأمة الإسلامية على حد وصفة .

واستهجن ، الصمت غير اللائق والمخجل للأنظمة الاسلامية تجاه منع النظام السعودي المسلمين من أداء فريضة الحج ، ومحاولته الواضحة للقضاء على ركن من اركان الاسلام ، لا فتا الى وجوب ان تكون للشعوب الإسلامية موقف واضح وقوي ازاء هذا الوضع الخطير.



ويستغل الحوثيون موجة السخط الشعبي العارم التي تسود الشارع الامتين العربية والإسلامية تجاه السلطات السعودية إزاء منعها لفريضة الحج لهذا العام بذرائع واهية ومبررات غير مقنعة .

وهو الأمر الذي اعتبره مراقبون تصرف ذكي وخطوة موفقة من الحوثيين من شأنه تحقيق انتصارات معنوية للجماعة وتوسيع قاعدتها الجماهيرية في الداخل وكسب ود وتأييد شعوب الأمة المنتقده لهذا القرار المجحف بحق المسلمين في ظل صمت مخزي وتحرك خجول للشرعية لاسيما وان هذا القرار حرم ملايين المسلمين من تأدية فريضة دينية هامة وركن أساسي في الشريعة الإسلامية.