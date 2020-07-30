شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تكشف موعد تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، مساء الأربعاء، إن مشاورات تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة "ستنشط بعد عيد الأضحى".

وأكد آل جابر إن الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي "استجابا وباشرا الخطوات العملية لتنفيذ اتفاق الرياض".

ونقلت قناة "العربية" عن آل جابر قوله، إن تسريع تنفيذ اتفاق الرياض سينعكس سريعاً على اليمنيين، وسيساهم الاستقرار في تكثيف جهود الإغاثة في اليمن.

وكانت السعودية أعلنت صباح الأربعاء، عن آلية جديدة لتسريع العمل في تنفيذ اتفاق الرياض الذي ترعاه بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي.

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وأكدت الحكومة اليمنية حرصها على تنفيذ اتفاق الرياض بشكل كامل وفقاً للآلية التي أعلنتها المملكة العربية السعودية في وقت سابق يوم الأربعاء.

كما رحبت الحكومة على لسان متحدثها الرسمي، راجح بادي، بإعلان المجلس الانتقالي التخلي عن قرار الإدارة الذاتية وما ترتب عليها والالتزام بتنفيذ اتفاق الرياض.

وأعرب بادي عن الأمل في "أن يكون ذلك بداية جادة وحقيقية للمضي قدما وسريعا في تنفيذ بنود الاتفاق وفق الفترات الزمنية المحددة لما في ذلك من مصلحة وطنية ضرورية وملحة"، حد تعبيره.

وثمن المجلس الانتقالي جهود السعودية للتوصل لحلول مع الحكومة اليمنية، وشدد على ضرورة العمل لتنفيذ حقيقي لاتفاق الرياض، وفقاً لقناة "العربية".

وتضمنت آلية تنفيذ اتفاق الرياض "استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وإعلان الانتقالي التخلي عن الإدارة الذاتية وتطبيق اتفاق الرياض وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن".

كما تضمنت تكليف رئيس الوزراء ليتولى تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوما و خروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة وفصل قوات الطرفين في (أبين) وإعادتها إلى مواقعها السابقة وإصدار قرار تشكيل أعضاء الحكومة مناصفة بين الشمال والجنوب.