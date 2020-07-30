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عدن - ياسمين التهامي - الشوافي: اشتداد الحالة الجوية الماطرة على 3 محافظات

توقع الفلكي اليمني عدنان الشوافي اشتداد الحالة الجوية الماطرة خلال الساعات والأيام القادمة، مجدداً تحذيراته من مخاطر الامطار الرعدية والسيول والفيضانات.

وأوضح الفلكي اليمني الشوافي في بيان له، أن معظم الهطول للامطار الرعدية المتفرقة متفاوته الشدة والتي تصل الى الغزيرة وشديدة الغزارة الاربعاء 29 يوليو 2020 ان تكون على المرتفعات الجيلية والهضاب المحادية لها والسواحل الغربية وتتركز على المثلث صنعاء - صعدة - الحديدة،

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وأكد الفلكي الشوافي أن الحالة الماطرة بشكل عام تؤثر على كامل اليمن من شرقه الى غربه بامطار متفرقة متفاوتة الشدة مشيرا الى استمرار الحالة خلال الايام القادمة.

وكان الفلكي عدنان الشوافي منذ نهاية الاسبوع الماضي قد اصدر تحذيرات مبكرة وشديدة من مخاطر الامطار الرعدية والسيول والفيضانات التي سوف تتعرض لها اليمن حتى نهاية هذا الإسبوع.

هذا وكانت امطار غزيرة وسيول جارفة خلال الايام الماضية قد ادت الى العديد من الضحايا والأضرار بالممتلكات والبنية التحية في العديد من المدن والمناطق اليمنية خصوصا السهول التهامية.

