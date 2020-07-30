شكرا لقرائتكم خبر عن سيول جرارة تهدد احد السدود بصنعاء ونزوح جماعي للسكان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يزداد الوضع سوء مع استمرار هطول الامطار الغزيرة وتدفق السيول في بعض المناطق للاسبوع الثاني.

وهو كذلك ف صنعاء التي شهدت امطارا غزيرة وسيول جرارة ادت الى تضرر احد السدود منذرة بانهياره

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وافادت الانباء الواردة من مديرية خولان الطيال ان السيول جرفت امامها الاراضي الزراعية وادت الى احداث اضرار في سد (يمان الترابي) الذي تم ردمه سابقا.

واكدت ان الامر دفع الى نزوح السكان من مجرى السد داعية المصادر الى التدخل السريع لوضع المعالجات للسد للحفاظ على ما تبقى من الأراضي الزراعية.