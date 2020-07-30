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عدن - ياسمين التهامي - شاهد ماذا قال ناطق القوات المشتركة عن انشقاق كتيبة تابعة لطارق عفاش !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ الناطق الرسمي للقوات المشتركة بالساحل الغربي العقيد وضاح الدبيش حقيقة ما تناولته وسائل إعلامية تابعة لمليشيا الحوثي عن وصول ما اسموه بكتيبة الهندسة التابعة لحراس الجمهورية. وقال العقيد الدبيش في تسجيل صوتي له ان القوات المشتركة ليس في قوامها كتيبة هندسة على الاطلاق بل فصائل موزعة بين القوات في الساحل الغربي. وأضاف الدبيش عن ظهور فؤاد القلعي كقائد للكتيبة في صنعاء الى جانب محمد البخيتي وطارق الشامي متحدثا عن تسليم أنفسهم فانهم جميعا لا يمثلون حراس الجمهورية وان القلعي قد تم فصله لأسباب اخلاقية . وكانت مليشيات الحوثي أعلنت عن انشقاق كتيبة من حراس الجمهورية مع قائدها وهو مانفاه الدبيش. الناطق الرسمي للقوات المشتركة بالساحل الغربي العقيد وضاح الدبيش حقيقة ما تناولته وسائل إعلامية تابعة لمليشيا الحوثي عن وصول ما اسموه بكتيبة الهندسة التابعة لحراس الجمهورية. وقال العقيد الدبيش في تسجيل صوتي له ان القوات المشتركة ليس في قوامها كتيبة هندسة على الاطلاق بل فصائل موزعة بين القوات في الساحل الغربي. وأضاف الدبيش عن ظهور فؤاد القلعي كقائد للكتيبة في صنعاء الى جانب محمد البخيتي وطارق الشامي متحدثا عن تسليم أنفسهم فانهم جميعا لا يمثلون حراس الجمهورية وان القلعي قد تم فصله لأسباب اخلاقية . وكانت مليشيات الحوثي أعلنت عن انشقاق كتيبة من حراس الجمهورية مع قائدها وهو مانفاه الدبيش.

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