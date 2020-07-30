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عدن - ياسمين التهامي - إختفاء طفل في ظروف غامضة ووالد الطفل يوجة رسالة مؤلمة في مدينة يريم !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ اء طفلا في الثالثة من عمره وسط ظروف وملابسات غامضة حول اختفائه بمدينة يريم شمال محافظة إب. وقالت مصادر محلية بمدينة يريم ان الطفل "لؤي سليمان العلفي" اختفاء قبل امس الاثنين في ظروف غامضة ولم تكشف بعد. ووجه والد الطفل سليمان العلفي رسالة وداع مؤلمة لطفله الفقود الذي شكل غيابه صدمة قاسية لأهله وكذلك سكان المدينة الذي اصابهم الحزن والدهشة من حادثة دخيلة على المجتمع تهدد حياة اطفالهم. وكتب والد الطفل "لؤي" في منشور عبر صفحته بموقع "فيسبوك" اين انت يافلذت كبدي يكاد قلبي يتمزق لغيابك وذبلت ملامحي حزنا عليك. واضاف، ابكيت امك واحزنت ابوك حتى الناس هناك من سيفقد عقله وهناك من إصابة الجنون والصمت والاستغراب لغيابك. وأردف، ولدي لؤي استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه اعلم ان أبيك لا يريد عيدا فانت عيدة حبيبي لؤي الكل يدعو لك فلا تخاف ان الله معنا . حسبنا اللة ونعم الوكيل ولاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم دعواتكم. اء طفلا في الثالثة من عمره وسط ظروف وملابسات غامضة حول اختفائه بمدينة يريم شمال محافظة إب. وقالت مصادر محلية بمدينة يريم ان الطفل "لؤي سليمان العلفي" اختفاء قبل امس الاثنين في ظروف غامضة ولم تكشف بعد. ووجه والد الطفل سليمان العلفي رسالة وداع مؤلمة لطفله الفقود الذي شكل غيابه صدمة قاسية لأهله وكذلك سكان المدينة الذي اصابهم الحزن والدهشة من حادثة دخيلة على المجتمع تهدد حياة اطفالهم. وكتب والد الطفل "لؤي" في منشور عبر صفحته بموقع "فيسبوك" اين انت يافلذت كبدي يكاد قلبي يتمزق لغيابك وذبلت ملامحي حزنا عليك. واضاف، ابكيت امك واحزنت ابوك حتى الناس هناك من سيفقد عقله وهناك من إصابة الجنون والصمت والاستغراب لغيابك. وأردف، ولدي لؤي استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه اعلم ان أبيك لا يريد عيدا فانت عيدة حبيبي لؤي الكل يدعو لك فلا تخاف ان الله معنا . حسبنا اللة ونعم الوكيل ولاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم دعواتكم.

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